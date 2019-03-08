شكرا لقرائتكم خبر عن ايران تباغت الجميع وتنفذ اول عملية عسكرية بحرية في خليج عدن (تطورات عاجلة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أن القوات البحرية الإيرانية نفذت عملية عسكرية تصدت من خلالها، اليوم الجمعة، لقراصنة هاجموا ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن.

وذكرت العلاقات العامة بالقوة البحرية للجيش الايراني، أن "ناقلة نفط إيرانية تعرضت صباح أمس الخميس إلى هجوم من قبل قراصنة يستقلون 11 زورقا قرب مضيق باب المندب في خليج عدن، إلا أنه تم إنقاذها بواسطة التدخل في الوقت المناسب من قبل المغاوير المتواجدين في المجموعة الستين للقوة البحرية لحماية السفن"، وذلك وفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية.

وعرض التلفزيون الإيراني، لقطات للبحرية وهي تطلق النار على الزوارق، مؤكدا أن ناقلة النفط، التي تحمل أكثر من 150 ألف طن من المواد النفطية، واصلت طريقها بسلام.

ووسعت البحرية الإيرانية، نطاق سيطرتها في الأعوام القليلة الماضية حيث أرسلت سفنا إلى المحيط الهندي وخليج عدن لحماية السفن الإيرانية من القراصنة الصوماليين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ايران تباغت الجميع وتنفذ اول عملية عسكرية بحرية في خليج عدن (تطورات عاجلة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.