شكرا لقرائتكم خبر عن حجور معارك ضارية وحاسمة للقبائل وتراجع وخسائر كبيرة للميليشيا الحوثية شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية إن قبائل أبطال حجور - كشر يخوضون معارك عنيفة، وتمكنوا من التصدي للمليشيا الانقلابية في منطقة طلان، وكبدوا المليشيات خسائر كبيرة.
واضاف المصدر : ان قبائل حجور كبدت ، مليشيات الحوثي الانقلابية خسائرة كبيرة، عقب تصديها لهجمات عنيفة في منطقة طلان بمديرية كشر، بمحافظة حجة.
وفي الجبهة الجنوبية شنت المليشيا عدة هجمات، الا ان رجال القبائل تصدوا لها ، وتمكنوا من إفشالها رغم فارق التسليح، وكبدوا المليشيات خسائر فادحة.
وتشهد الجبهة الغربية معارك عنيفة، وسط صمود اسطوري لرجال القبائل الذين لم يبرحوا مواقعهم، رغم القصف الهستيري الذي تشنه المليشيات بمختلف أنواع الأسلحة.
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