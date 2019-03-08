أبطال حجور يزفون أولى بشائر النصر ويوجهون صفعة قوية للحوثيين

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عدن - ياسمين التهامي - أبطال قبائل حجور من طرد مليشيات العدوان الحوثية من جبل طلان الاستراتيجي واستعادته بعد معارك عنيفة استبسل فيها المقاومون الحجوريون. وأكدت مصادر ميدانية طرد المليشيات الحوثية من جبل طلان ومن عدد آخر من المواقع واستحكمت عليها. وكبدت المقاومة الحجورية الحوثيين خسار كبيرة في اﻷرواح



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