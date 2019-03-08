ابنة المخلوع تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها بالحرم المكي بفعل جريء.. (شاهد الصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - أثارت “نسرين” ابنة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي موجة من الجدل بعد ظهورها في الحرم المكي مع زوجها مغني الراب الإيطالي والتونسي الأصل “كادوريم”. وظهرت نسرين بن علي وهي تعانق كادوريم خلال ادائهما مناسك العمرة، ما اثار استهجان التونسيين، فيما تساءل بعضهم عن سماح السلطات السعودية لـكادوريم بدخول الحرم المكي وهو موشوم الجسد. يذكر ان “كادوريم” قد أعلن عقد قرانه على ابنة الرئيس المخلوع في بداية السنة الحالية حيث تحول الى اقامة بن علي في جدة و تم عقد القران هناك على أن يتم حفل الزواج في وقت لاحق.

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