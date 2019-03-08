شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : التحالف يعلن اسقاط طائرة حوثية في سماء ابها والسلطات تكشف رسمياً الحصيلة الاولية للضحايا والأضرار..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قيادة العربي المساند للشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تدمير طائرة حوثية من دون طيار، دخلت أجواء المملكة العربية السعودية في الساعات الأولى من فجر اليوم.

وقال التحالف في بيان له، إن الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت طائرة من دون طيار معادية حوثية في سماء أبها ودمرتها.

وأضاف البيان، بأنه وبعد فحص حطام الطائرة اتضح أنها من صنع إيراني

ونتج تدمير الطائرة المسيرة إلى إصابة 4 مدنيين من الشظايا،وتدمير عدد من المركبات وأضرار في بعض المنازل.