شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يضعون برلماني مؤتمري تحت اﻻقامة الجبرية و الزينبيات تقتحم منزله في صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في صنعاء ان مليشيا الحوثي اﻻنقﻼبية وضعت البرلماني المؤتمري الشيخ حزام فاضل فاضل تحت اﻹقامة الجبرية في منزله في مدينة صنعاء، بعد استدعائه ومقابلة القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي اﻷعلى .
وجاء وضع فاضل تحت اﻻقامة الجبرية بعد يومين من لقائه المشاط لمناقشة التوتر الحاصل في منطقة العود بين اﻷهالي وبعض مشرفي جماعة الحوثي والذي أدى إلى احتجاز اﻷهالي طقمين من مسلحي الجماعة تم اﻻفراج عنهم ﻻحقا بعد وساطة قبلية .
وقالت المصادر أن المشاط كان وقد وعد بحل كافة القضايا والتعسفات التي يعاني منها أهالي منطقة العود غير أن فاضل تفاجئ بمسلحي الجماعة ومسلحات من كتائب الزينبيات بتطويق منزله والدخول لتتفتيشه تحت حجة حمايته الشخصية .
ويأتي وضع فاضل تجت اﻻقامة الجبرية لمنع التخوفات الحوثية من عودته إلى منطقته وقيادة مقاومة مسلحة ضدهم خصوصا مع تزايد حالة الرفض لتواجد المليشيات من قبل اﻷهالي
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