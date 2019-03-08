شكرا لقرائتكم خبر عن امام مسجد يفاجى المصلين وينقذ مقيم يمني صرح "انا في وجهك" عندي خمسة أطفال وأمي مريضة( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انقذ إمام مسجد في العاصمة السعودية الرياض مقيم يمني بعد ان امسكته احدى الدوريات الأمنية بسبب مخالفة قانونية .

وفي حيث خاص اوضح شاهد عيان ان الواقعة حدثت قبل صلاة العشاء مساء اليوم الخميس في حي اليرموك في جامع ذي النورين.

وقال الشاهد " قبيل صلاة العشاء امسكت احدى الدوريات بمقيم يمني كان يبيع أمام المسجد بعض الجوارب الشتوية وقبعات الرأس التي تقي من البرد حين فاجاته احدى الدوريات وامسكت به .

واضاف الشاهد في حديث ما ان شاهد المقيم اليمني إمام المسجد حتى صرخ في وجهه " انا في وجهك عندي خمسة اطفال وامي مريضة في اليمن ولا معيل لهم الا انا".

وبالفعل تدخل الامام السعودي وشهد للشاب بان اخلاقه حميدة وملتزم بصلاته، وتعهد لقائد الدورية بأن لا يعود اليمني الى هذا العمل الذي يعد امر مخالف للقانون .

ووسط تهليل وفرحة جمع من المصلين قام قائد الدورية بإطلاق سراح المقيم اليمني بعد ان قال له " هذه المرة من اجل اطفالك وامك وإكراما للشيخ جزاه الله خير، لكن لا تلوم الا نفسك اذا خالفت مرة ثانية".