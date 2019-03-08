عــــــــاجل .. قناة " المسيرة " تبث قبل قليل هذا الخبر العاجل والصادم ... (شـاهــد)

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة المسيرة خبرا عاجل أوضحت مفاده ان عناصر تابعة للعدوان حسب صياغتها الخبرية أستهدفت سيارة في سوق العبيسة.
وجاء هذا الخبر بعد ان أعلنت وزارة الداخلية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي إستكمال السيطرة على العبيسة في حجور، عبر بيان أصدرته اليوم الخميس 7مارس.
وبحسب مراقبون فأن التناقض الحوثي أثبت انه لم يسيطر بعد على العبيسة.
ونشر الإعلامي في قناة اليمن اليوم عبدالله السنامي في حسابه بالفيسبوك أن المسيرة كذبت وزارة الداخلية الحوثية، وهو مايثبت ان مقاومة حجور ماتزال صامدة في وجه الة المليشيات.
يذكر انه مضى 44 يوما من الحملة العسكرية الواسعة التي شنتها مليشيات الحوثي على حجور بمحافظة حجة ولم تستطيع تحقيق اي تقدم حتى الان.
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