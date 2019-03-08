ضبط مسافر قادم من مطار عدن إلى مصر وبحوزته كمية هائلة من المخدرات

قالت السلطات المصرية ان رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بالمبنى رقم1بمطار القاهرة الدولى برئاسة الأستاذ حسن السيد مدير الجمرك بالتنسيق مع إلادارة العامة لمكافحه المخدرات بمطار القاهرة تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الهيروين الممنوع إستيرادة أو تداولة أو حيازته طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.

وبناء على إخبارية مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة بمحاولة الراكب ع . ع . ع يمني الجنسية القادم على رحلة شركة الخطوط اليمنية رقم 608 القادمه من عدن تهريب كمية من المخدرات

وبالعرض على حسن السيد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من الأستاذ حسن حمدى والأستاذ طاهر خفاجى تحت إشراف الأستاذ محمد الدمراش مدير الصالة الخضراء مصطفى راشد نائب مدير الجمرك لتفتيش حقائب الراكب.

حيث تبين وجود 5.4 كيلو هيروين خام مخبأة داخل 12 كيس خاصة بالمكسرات والتوابل والمأكولات بكرتونه الملابس.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 9 لسنة 2019.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ رمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.