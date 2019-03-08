بلادنا تشارك في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية بالنمسا

الخليج 365 - وكالات

شاركت الجمهورية اليمنية ، اليوم ، في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في النمسا بوفد تراسه سفير بلادنا لدى فيينا و المندوب الدائم لدى الوكالة هيثم شجاع الدين.

واكد السفير شجاع الدين خلال مناقشة بند ملف ايران النووي في الاجتماع عن قلق بلادنا من الشكوك بوجود انشطة نووية ايرانية ذات طابع عسكري الامر الذي يستدعي تعزيز انشطة الرقابة والتحقق من قبل الوكالة.

وطالب ايران التنفيذ الكامل لالتزاماتها الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة وبناء تدابير الثقة، كما طالب الوكالة بسد الثغرات الموجودة في الاتفاق النووي في استخدام العوائد المالية التي جنتها من الاتفاق في دعم الانشطة المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة ومنها اليمن.

وقال " اذا كانت ايران جادة في رغبتها في العيش بسلام فأن اليمن هو المكان المثالي لتثبت هذه الجدية من خلال التوقف عن دعم المليشيا الحوثية في اليمن وحثها على القبول بمبادرات السلام".