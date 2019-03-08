شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة : المجلس الانتقالي الجنوبي يخسر أبرز قيادته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آثار ظهور الصحفي ماجد الشعيبي رئيس تحرير موقع البعد الرابع إلى جانب الشيخ أحمد صالح العيسي جدلا واسعا في منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة حيث اعتبرها مناصري بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا بالخيانة. فيما علق مصور وكالة رويترز للأنباء فواز الحنشي في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن بأن المجلس الانتقالي الجنوبي خسر الصحافي ماجد الشعيبي بسبب الممارسات التي يمارسها الانتقالي بحق المعارضين له.

وقال آخرون بأن المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح يخسر المناصرين له يوما بعد يوم بسبب سياسته الفاشلة وتحول إلى أداة من الأدوات الخارجية التي تمزق لحمة هذا الوطن.

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