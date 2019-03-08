شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تعلن رسميا وفاة هذة الشخصية اليمنية الكبيرة بالمملكة العربية السعودية ( الاسم +صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعت وزارة الأوقاف والإرشاد، عضو جمعية علماء اليمن الشيخ العلامة والداعية سليمان الأهدل، الذي وافته المنية، اليوم الخميس، في مكة المكرمة بعد عمر حافل بالعطاء لخدمة دينه ووطنه.

وأكدت الوزارة أن اليمن فقدت عالما كبيرا ومصلحاً اجتماعياً كرس حياته في تدريس العلوم الشرعية والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين.

وأشار البيان إلى مناقب الفقيد وإسهاماته الدعوية ونشاطه الفكري وإهتمامه بتعليم الأجيال، والفتوى ، كما عُرف عن الفقيد تواضعه الجم وقُربه من الناس وخدمته لهم .