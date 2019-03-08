شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف فتاه في هذه الدولة الخليجية لا يرغبن في الزواج الا من اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت إحصائية حديثة أن 13534 كويتية بلغن سن الـ40 دون زواج، معظمهن في محافظتي العاصمة (الكويت) والأحمدي.

واشارت الى ان غالبية الفتياة عبرن عن رغبتهن بالارتباط بالشباب اليمنيين كونهم افضل الشباب ادراكا لأهمية الزواج عكس الشباب الخليجي المستهتر بمثل هذه الامور.

وأوردت الإحصائية، التي نشرتها صحيفة القبس (محلية)، أن 2728 كويتية، من إجمالي غير المتزوجات، لا يعملن، بنسبة 20%، فيما بلغت نسبة العاملات الكويتيات العزباوات في القطاع الحكومي 90%، بعدد 4794 موظفة، مقابل 503 يعملن في جهات غير حكومية.

كما أظهرت الإحصائية أن 372 من الكويتيات غير المتزوجات أُميّات، في حين بلغ عدد الحاصلات على شهادات دون الجامعية 8391 بنسبة 62% وتصدرت العاصمة (الكويت) نسبة الفتيات الأكثر حصولاً على شهادات جامعية، بـ1489 فتاة، في حين تربعت محافظة الأحمدي على قائمة أكثر المحافظات الكويتية من حيث عدد الأُميات بواقع 83 فتاة.

وبلغ عدد الكويتيات اللائي تخطين الـ40 بلا زواج (3877) في العاصمة، و(2476) في محافظة الأحمدي، و(2367) في محافظة حولي، وبعدها الفروانية (2316)، في حين كانت مبارك الكبير الأقل نصيباً، إذ تزيدها الجهراء بـ95 امرأة.

وتوصلت دراسة أكاديمية، أجراها عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت "حمود القشعان" مؤخرا، إلى تنامي ظاهرة العزوف عن الزواج بين الشباب الكويتي، حيث بلغت النسبة 31% ممن بلغوا من العمر 30 عاما وأكثر، و22% لدى الفتيات.

وكشفت الدراسة زيادة في العزوف عن الزواج مقارنة بدراسة، أجراها "القشعان" أيضاً عام 2017، وأظهرت أن نسبة العزوف بين الإناث بلغت 19%، في حين بلغت بين الذكور 13%.

وأرجعت الدراسة أسباب العزوف إلى غلاء المهور، وارتفاع تكاليف حفلات العرس، وأزمة السكن، والرغبة في تحقيق طموحات، وتنامي الأنانية.