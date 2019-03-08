شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| قوات التحالف العربي تعلن إسقاط طائرة حوثية في سماء أبها..حصيلة أولية للأضرار والمصابين ؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قيادة العربي المساند للشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تدمير طائرة حوثية من دون طيار، دخلت أجواء المملكة العربية السعودية في الساعات الأولى من فجر اليوم.
وقال التحالف في بيان له، إن الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت طائرة من دون طيار معادية حوثية في سماء أبها ودمرتها.
وأضاف البيان، بأنه وبعد فحص حطام الطائرة اتضح أنها من صنع إيراني
ونتج تدمير الطائرة المسيرة إلى إصابة 4 مدنيين من الشظايا،وتدمير عدد من المركبات وأضرار في بعض المنازل.
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