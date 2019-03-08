شاهد بالصور هل تذكرون أجمل طفلة في العالم؟.. شاهدوا كيف أصبحت بعد 10 سنوات!

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عدن - ياسمين التهامي - أطلق على الفرنسية تيلان بلوندو لقب "الطفلة الأجمل في العالم"، وذلك حين كانت في الـ6 من عمرها.
وبعد 4 سنوات وقفت أمام عدسة مصور مجلة "فوغ" بالنسخة الفرنسية وأثار جمالها جدلاً كبيراً.
وحين بلغت الـ16 بدأت تيلان العمل كعارضة أزياء، كما أصبحت وجهاً إعلانياً لعلامات جمالية شهيرة.
وأخيراً، شاركت تيلان في عروض أسبوع الموضة في نيويورك.
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