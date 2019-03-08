البدوي تستعرض معاناة المرأة من ويلات الحرب التي تسببت بها الحوثي

الخليج 365 - وكالات

نظم مركز حقي لدعم الحقوق والحريات والاتحاد الدولي للمرأة المسلمة واتحاد حماية حقوق الأطفال وحقوق الإنسان، اليوم ، على هامش انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية ندوة بعنوان( حقوق المرأة) وذلك تزامناً بمناسبة يوم المرأة العالمي .

وفي الندوة استعرضت الباحثة الحقوقية وأمين عام مركز حقي لدعم الحقوق والحريات ليزا البدوي معاناة المرأة اليمنية من ويلات الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي اثر انقلابها على الشرعية الدستورية في سبتمبر ٢٠١٤.

وأشارت الى الاعتقالات التعسفية والاخفاءات القسرية التي تقوم بها المليشيات في صنعاء ضد النساء حيث أصبحت المرأة اليمنية اما أم او زوجة لمعتقل لدى المليشيات او ان تكون هي ذاتها معتقله او مختطفة.

ولفتت الى تلقي المركز العديد من البلاغات عن اختطاف النساء واعتقالهن..موضحة أن الاعتقالات استهدفت المعارضات والمدافعات عن حقوق اوالقاصرات.