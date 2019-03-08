عاجل.. الدفاع الجوي السعودي يعترض طائرة دون طيار ويدمرها فوق مدينة أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاع الجوي السعودي يعترض طائرة دون طيار باتجاه المناطق السكنية في مدينة أبها السعودية ويدمرها. واوضح التحالف أن الدفاع الجوي دمر الطائرة فوق الأجواء السعودية قبل تنفيذها أهدافاً عسكرية إرهابية.

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