انطلاق دورة تنشيطية للمستجدين بمعسكر الحمراء في المكلا

دشن معسكر الحمراء غربي المكلا دورة تنشيطية للمستجدين تحت شعار "الصقور الحمراء"؛ وذلك بحضور أركان المعسكر المقدم سعيد عبدالله باقعود، وركن التدريب الملازم ثاني علي مبارك البريكي. وجاءت عملية التدشين بالتزامن مع توجيهات محافظ حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسني باستدعاء الجنود المستجدين للانخراط في دورات تدريبي؛ لرفع جاهزية وكفاءة قوات المنطقة. وقال أركان اللواء المقدم باقعود للمستجدين: "إنكم اليوم تدافعون عن الأرض للدفاع التي ارتوت بدماء زكية دفعت ثمن التحرير والحرية للأرض والإنسان". وأضاف: "أنكم تتلقون من مهارات التدريب العسكري و القتالي في هذا المعسكر لاكتساب المهارات القتالية الهامة للجندي". وقدم باقعود الشكر لقيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلةً بمحافظ حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسني على دعمه السخي لإنجاح مثل هذه الدورات و تشجيعه الدائم لاستمرارها.

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