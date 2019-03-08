حدث في اليمن: هاشمي زوج ابنته لقبيلي فكان مصيره وابنته السجن الاسم والتفاصيل!

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عدن - ياسمين التهامي - اختطفت ميليشيات الحوثي الإنقلابية عروسة ووالدها، يوم الخميس، بمديرية المنار شمال غرب محافظة ذمار.واكدت مصادر محلية إن عناصر المليشيات الحوثية داهمت قرية متع على متن اطقم عسكرية بقيادة القيادي الحوثي/ زيد المؤيد، وقاموا باقتياد الفتاه”نجوى عبد الله المؤيد” ١٨ عام، ووالدها ” عبد الله محمد المؤيد” الى سجن إدارة أمن المديربة، بسبب قبولها بالزواج من احد ابناء المنطقة الذي لاينتمي الا سلالتها الهاشمية.وأفادت المصادر أن الحوثيين اختطفوا الى جوارهم ابن عاقل المنطقة “علي علي محمد بهرم” بعد محاولتهم لاختطاف والده، بسبب قبوله اجرى عقد الزواج للعروسين، لكن ابنه اصر ان لايذهب والده معهم وذهب هو بدلاً عنه.وذكرت المصادر ان الفتاة كانت متزوجة من شخص اخر يدعى “موسى السلامي” قتل قبل مايقارب العامان في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء في صفوف الحوثيين.

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