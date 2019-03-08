مليشيا الحوثي تفرض حصارًا على منزل برلماني في صنعاء

أفادت مصادر محلية في صنعاء إن مليشيا الحوثي تفرض حصارا على منزل برلماني مؤتمر هو خزام فاضل فاضل بعد استدعائه ومقابلة القيادي الحوثي مهدي المشاط.

وذكرت المصادر أن وضع فاضل تحت الإقامة الجبرية بعد يومين من لقائه المشاط لمناقشة التوتر الحاصل في منطقة العود بين اﻷهالي وبعض مشرفي جماعة الحوثي والذي أدى إلى احتجاز اﻷهالي طقمين من مسلحي الجماعة تم اﻻفراج عنهم ﻻحقا بعد وساطة قبلية.

وكان القيادي المليشياوي المشاط قد وعد بحل كافة القضايا والتعسفات التي يعاني منها أهالي منطقة العود غير أن فاضل تفاجئ بمسلحي الجماعة ومسلحات من كتائب من "الزينبيات" بتطويق منزله والدخول لتتفتيشه تحت حجة حمايته الشخصية.

وقال مراقبون أن وضع فاضل تجت اﻻقامة الجبرية لمنع التخوفات الحوثية من عودته إلى منطقته وقيادة مقاومة مسلحة ضدهم خصوصا مع تزايد حالة الرفض لتواجد المليشيات من قبل اﻷهالي.