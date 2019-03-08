قرقاش: الكارثة الإنسانية مسؤولية الحوثي

أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بتصريح السفير تويلر في جلسات استماع ترشيح مجلس الشيوخ، والذي أكد فيه أن الأوضاع المأساوية في اليمن تسبب فيها الحوثيون المدعومون من إيران.

وجاء في تغريدة معاليه، أمس، على «تويتر» باللغة الإنجليزية: «السفير تويلر في جلسات استماع ترشيح مجلس الشيوخ»: «ما يقرب من 100 في المئة من الكارثة الإنسانية في اليمن تسبب فيها الحوثيون المدعومون من إيران، حيث دمروا مؤسسات اليمن، وتسببوا في تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليمن بحوالي 40 في المئة».