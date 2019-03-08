أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بتصريح السفير تويلر في جلسات استماع ترشيح مجلس الشيوخ، والذي أكد فيه أن الأوضاع المأساوية في اليمن تسبب فيها الحوثيون المدعومون من إيران.
وجاء في تغريدة معاليه، أمس، على «تويتر» باللغة الإنجليزية: «السفير تويلر في جلسات استماع ترشيح مجلس الشيوخ»: «ما يقرب من 100 في المئة من الكارثة الإنسانية في اليمن تسبب فيها الحوثيون المدعومون من إيران، حيث دمروا مؤسسات اليمن، وتسببوا في تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليمن بحوالي 40 في المئة».
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: الكارثة الإنسانية مسؤولية الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.