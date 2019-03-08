الحوثيون يرتكبون إبادات جماعية في حجة "تفاصيل"

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من جرائم إبادة جماعية وفضائع مروعة ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المواطنين في قرى مديرية كشر بمحافظة حجة.
وأوضح الإرياني أن الميليشيات كثفت هجماتها على قرى المديرية وقصفت بالصواريخ الباليستية وبالدبابات والمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة بشكل هستيري وعشوائي منازل ومزارع المواطنين والمدارس في قرى العبيسة، ما أدى لسقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح.
في غضون ذلك نفت قبائل حجور سقوط منطقة العبيسة في يد الحوثيين، وقالت إن هناك معارك ضارية تدور، وهناك تصدٍّ لكل محاولات الحوثيين التقدم بالمنطقة، مؤكدة أن القبائل صامدة في مواقعها.
وتخوض المقاومة الشعبية من قبائل حجور في محافظة حجة معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي، ويصد مقاتلوها كل محاولات الميليشيات في تحقيق تقدم ميداني.
وقالت مصادر ميدانية للجيش اليمني إن الميليشيات الحوثية تكبدت عشرات القتلى والجرحى في المعارك ضد قبائل حجور، بينهم القيادي الحوثي نجيب حمود الغولي، الذي لقي مصرعه وعدد كبير من عناصره.
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