شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سعودي : قادة عسكريون رفضوا توجيهات الرئيس هادي بإرسال قوات لفك الحصار عن حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فضح عبدالله القحطاني الخبير الأمني والاستراتيجي السعودي الخيانة الفظيعة التي تتعرض لها قبائل حجور وكشر.

وقال القحطاني لقناة الحدث أن الإنزال الخامس للتحالف العربي إلى قبائل حجور يجعلها صامدة تحت الهجمات الحوثية بعد خيانات حزب الإصلاح وخذلانه لقبائل حجور.

وأضاف القحطاني: "إن حزب الإصلاح خان حجور لأنه يدرك لو أن قبائل حجور لاقت المساندة من المنطقة العسكرية الخامسة التي تبعد مسافة قليلة عن حجور لانتفضت كل قبائل اليمن بوجه مليشيات الحوثي".

وكشف القحطاني أن توجيهات الرئيس هادي لإرسال ثمان كتائب لفك الحصار عن حجور لم تنفذ ورفضها قادة عسكريون بحزب الإصلاح تاركين قبائل حجور تواجه لوحدها؛ بل ويحرموها من السلاح.

القحطاني أكد أن ما يجري في حجور هو خيانة كاملة الأركان من حزب الإصلاح، قائلا: "إن ذلك نسخة أخرى من بقية الجبهات مثل جبهة صرواح ونهم وتعز التي تعتبر جبهات جامدة تجري فيها خيانات للشرعية وللتحالف العربي".