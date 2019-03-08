شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. الاعلان عن تعيين ’’عبدالملك الحوثي‘‘ في هذا المنصب المقدس وهذا اول رد صارم عليه ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر مفتي حوثي يدعى أحمد الهادي فتوى جديدة يتعلق بمنصب جديد لعبدالملك الحوثي وهو الامامة حيث أثارت جدلا واسعا في منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة . وقال الصحافي سام الغباري في منشور على حائطه بتويتر ‏تعالوا إلى هنا ، واقرأوا الإعلان الخطير الذي أعلن تنصيب عبدالملك بدرالدين إمامًا على الأمة ، بعد أن كان "سيد علم" كما يروجون ، وبهذا حسم عبدالملك "إمامته" وتابع قائلا ندعو إيران إلى وقف دعم عبدالملك وعصابته الذين إنقلبوا على إمامهم ومولاهم خامنئي هل يرضى اليمنيون بعودة الإمامة ؟ يالوماه.

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