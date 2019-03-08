شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تعلن عن خبر سار من هذه المحافظة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

حررت قوات الجيش اليمني مواقع استراتيجية، في جبهة دمت شمال محافظة الضالع جنوب البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية 20 قتيلاً وجريحا.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية حررت خلال تلك المعارك، تبة "الثعيل"وموقع "المرحوبة الصغرى" في منطقة الحقب، جنوب مديرية دمت.

وقال إن المعارك أسفرت عن مصرع 12 من عناصر الميليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو جراح محمد مهدي الشهاري، وجرح 8 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مدينة دمت.

وفي جهة أخرى من البلاد اقتحمت ميليشيات الحوثي منطقة العبيسة وعدداً من القرى المجاورة شمال شرقي مديرية كشر بمحافظة حجة، وذلك بعد قصف عنيف بالدبابات والصواريخ استمر لعدة أيام، وأدى إلى تدمير وإحراق عدد من القرى وتشريد أكثر من 2000 أسرة، حسب ما أكدته مصادر لـ "العربية"، اليوم الخميس.

وأكدت مصادر قبلية أن عملية الاقتحام تزامنت مع كثافة نيران أطلقتها الميليشيات، تضمنت إطلاق صواريخ باليستية، على مواقع المقاومة القبلية والقرى في ظل حصار خانق فرضته الميليشيات الانقلابية على منطقة العبيسة من أربع جهات.