شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : أول قناة تلفزيونية يمنية تبث فيديو من قلب حجور وتقطع جميع التكهنات وتكشف حقيقة الوضع ومن يسيطر عليها ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة اليمن اليوم مقاطع مصورة في تقرير تلفزيوني مساء اليوم عن الوضع الميداني في مديرية حجور بعد الأنباء التي تواردت بسقوط منطقة العبيسة بيد الحوثيين .

وأكدت القناة في تقريرها، صمود أبناء حجور واستبسالهم لإفشال مخططات الحوثيين الرامية لإركاع أحرار حجور الجمهوريين.

الفيديو التالي يكشف كافة التفاصيل:

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