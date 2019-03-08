شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : إعلان عاجل لقبائل حجور وتحالف قبلي كبير سيقلب موازين المعركة.. شاهد وثيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبائل حجور تنجح في إعادة ترتيب الصفوف وتعلن عن تحالف قبلي كبير سيقلب المعادلة ان شاء الله عزلة نهم وبني سعد وبني مالك تدق طبول الحرب للدفاع عن كشر والزعكري يعلن الصمود والقتال حتى الموت نعم لقد أثبتت قبائل حجور انه عصية ولها من اسمها نصيب حجور متحجرة في وجه الطغاة. والمشائخ هم: عبده محمد السعيدي، ومحمد حمود العمري وأبو مسلم الزعكري، وعلي حزام فلات. وسبق أن أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أن مقاتلاته نفذت عدة هجمات على مواقع للمسلحين الحوثيين، وعمليات إنزال جوي لدعم صمود القبائل في تلك المناطق.

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