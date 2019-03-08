شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات عسكرية متسارعة في حجور وتوقعات بقلب الموازين وقائد الجبهة يصدم الحوثي بهذا الاعلان الشجاع (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تضاربت الانباء، اليوم، بشأن المعارك في منطقة حجور بمحافظة حجة شمال غرب اليمن. وبحسب مصادر قبلية فان المعارك ماتزال مستمرة في مديرية كشر وخاصة في شرق منطقة العبيسة مركز المديرية، في حين اعلن الحوثيون انه تم تأمين المنطقة ممن اسمتهم “العناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون والتي ارتبطت بالعدوان”، في اشارة الى التحالف العربي.

وقال قائد جبهة حجور ابو مسلم الزعكري في حسابه على فيس بوك: “لا تراجع ولا استسلام”، محذرا ممن اسماهم بال”مخذلين”. واضاف الزعكري “لان نلقى الله ونحن احرار خير من حياة الذل”.

وذكرت وزارة داخلية الحوثيين في بيان اصدرته اليوم: “أصبحت منطقة العبيسة والمناطق المجاورة لها مؤمنة بالكامل حيث تم فتح الطرقات الرئيسية (…) أن كانت قد قطعت من قبل العناصر التخريبية”

واشارت المصادر القبلية حسبما نقله "المشهد اليمني" الى ان المعارك محتدمة في الجبهة الشرقية لمنطقة العبيسة، وتشهد معارك ضارية بين ابناء القبائل والميليشيا الانقلابية سقط خلالها القيادي الحوثي نجيب حمود الغولي وعدد كبير من جماعته.

واكدت المصادر ان مقاتلات التحالف شنت، صباح اليوم، غارة جوية استهدفت طقما حوثيا محملا بالذخائر. ولفتت المصادر الى ان التحالف نفذ مساء امس عملية انزال سابعة لأسلحة مختلفة لقبائل حجور. جدير بالذكر ان منطقة حجور تشهد منذ اكثر من خمسين يوما مواجهات بين الحوثيين وابناء القبائل.