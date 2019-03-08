شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مليشيات الحوثي تعزز جبهة حجور بمواطنين عن طريق استدراجهم لاستلام الراتب من صنعاء.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بصنعاء ان جماعة الحوثي تقوم بجمع مقاتلين باستخدام القوة واخذهم من منازلهم عن طريق استلام الراتب. وقال مصدر ان قيادي حوثي مسؤل بتوزيع المرتبات بهذه الوحده العسكرية قام باتصال لاخوه ليحضر لاستلام الراتب وبعد ساعات تلقى اتصال من اخوه يخبره انهم اخذوه بالقوة للجبهة .

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