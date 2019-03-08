شكرا لقرائتكم خبر عن من قلب حجور .. ابو مسلم الزعكري يقود المعارك الان في العبيسية ومشايخ كشر .. يقسمو علي انفسهم اما النصر أو الموت في سبيل الوطن والكرامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادات مصادر قبلية قبل قليل ان القائد ابو مسلم الزعكري يقود المعركه في عزلة العبيسه مع مليشيات الاجرام والارهاب الحوثيه مع كوكبه من ابطال حجور الابيه بعد ان اقسمو علي انفسهم ان لا يظعو اسلحتهم الا بعد ان تفارق ارواحهم الحياه بشرف وعزه وكرامه او ينتصرو لقظيتهم العادله. واضافات المصادر ان الان اشتباكات عنيفة بين أبطال حجور والحوثيين في الجبهتين الجنوبية والشرقية لمديرية كشر 2. واكدات المصادر للهدهد اونلاين ان قبائل حجور تمكنات من اسير 2حوثيين اليوم و عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين . وشن طيران التحالف غارتين على أهداف حوثية في جبل الخدلاني ..

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