شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قيادي ميداني في جماعة الحوثي خلال المعارك بجبهة حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المقاومة المحلية لقبائل، حجور الحميس، مصرع أحد القيادات الميدانية في جماعة الحوثي مع عدد من مسلحي الجماعة خلال المعارك الضارية بجبهة حجور.



حيث لقي القيادي الحوثي نجيب الغولي، مصرعه، مع عدد من مسلحي الجماعة خلال معارك اليوم الخميس بجبهة حجور غربي محافظة حجة.



في حين شنت جماعة الحوثي الانقلابية قصفًا عنيفًا بمختلف أنواع الأسلحة على مساكن المواطنيين في قرى وبلدات مديرية كشر.



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