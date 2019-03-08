غارة للتحالف تقتل 30 حوثياً

ذكرت مصادر محلية يمنية أن أكثر من 30 عنصرا من ميليشيات الحوثى قتلوا، بينهم القيادى نجيب حمود الغولى، فى غارات شنتها طائرات التحالف العربى على محافظة حجة شمال غربى اليمن، فى وقت قتل فيه أكثر من 25 شخصاً وجرح نحو 30 جراء قصف المتمردين لمنطقة العبيسة بالمحافظة.

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وقالت المصادر - فى تصريح نقلته قناة «العربية» الإخبارية أمس، إن الغارات استهدفت تعزيزات للحوثيين كانت قادمة من محافظة عمران (شمالى اليمن) إلى جبهة حجور فى محافظة حجة شمال غربى البلاد.

وأوضحت أن قوات التحالف واصلت إمداد قبائل حجور بالمؤن والمواد الغذائية والطبية واللوجستية، وتحديدا فى مديرية كشر المحاصرة من قبل الحوثيين.

كما نفذت طائرات التحالف، عملية إنزال جوى هى السابعة منذ بدء المواجهات، حيث أنزلت، بحسب مصادر محلية يمنية، كميات من الأدوية والمواد الغذائية، ومواد الإيواء للسكان الذين تضررت منازلهم نتيجة القصف العنيف الذى تشنه الميليشيات على قرى المنطقة، كما شملت عملية الإنزال كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة التى تم تزويد مقاتلى القبائل بها لمواجهة الحوثيين.

وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر محلية يمنية أن ميليشيات الحوثى شنت هجوما صاروخيا ومدفعيا هو الأعنف منذ بدء الحرب على مديرية كشر بمحافظة حجة، وأوضحت المصادر أن الميليشيات قصفت منازل المدنيين بقذائف مدفعية وصواريخ باليستية، ما أدى لاحتراق عدة قرى.

وكشفت المصادر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، مضيفة أن المنطقة تعانى من تدهور الوضع الإنسانى ومنع دخول الغذاء والماء والدواء.