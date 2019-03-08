وفاة الشيخ سعيد العوبثاني

توفي أمس الخميس، الشيخ سعيد عوض البوري العوبثاني، أحد كبار قبائل العوابثة على أن يقام العزاء اليوم الجمعة. وسيوارى جثمان المرحوم الشيخ سعيد بن عوض البوري العوبثاني عقب الصلاة غدا بعد صلاة الجمعة في مسجد البواردي بمدينة الرياض. وابتهلت قبائل العوابثة إلى الله العلي القدير أن يرحم فقيدها بواسع الرحمة والغفران وان يلهمهم الصبر والسلوان في مصابهم الجلل حيث كان الشيخ البوري إحد الهامات القبلية المعروفة وكانت له إسهامات عدة في حل عدد من المشاكل القبلية بداخل حضرموت ونزع فتيل الفتنة بينهم.

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