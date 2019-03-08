جرائم حوثية في بلدة تابعة لحجة

بعد معارك خلفت عددا من القتلى والجرحى، اقتحم مسلحو ميليشيات الحوثي الإيرانية، الخميس، بلدة العَبّيسة في مديرية كشر بمحافظة حجة غربي اليمن، وفقما أفادت مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن المتمردين الحوثيين اقتحموا العَبّيسة وعددا من القرى المجاورة وسيطروا عليها، بعد قصف مكثف بشتى الأسلحة بما فيها الدبابات والصواريخ، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وتدمير عدد من منازل السكان.

وأكدت المصادر أن الحوثيين وعقب اقتحام العبيسة، قاموا بتفخيخ منازل وتفجير عدد منها، كما اتخذوا من البلدة منطلقا لقصف بقية القرى في كُشر.

وشن المتمردون منذ عدة أيام هجوما مكثفا على قرى العَبّيسة، المدخل الشرقي لكُشر، وقاموا بتأليب بعض القبائل الموالية لهم، لإسنادهم في الهجوم والحصار المفروض على قرى كُشر منذ عدة أسابيع.

وجاء اقتحام الحوثيين للعَبّيسة عقب سيطرتهم خلال اليومين الماضين على مرتفعات جبلية منها جبل المنصورة الاستراتيجي، المطل على قرى البلدة.

وأكد شيوخ قبائل حجور أنهم سوف يستمرون في مواجهة الميليشيات الموالية لإيران، مهما كلف الأمر.

وفي وقت سابق الخميس، نفذت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عملية إنزال جوي لإسناد قبائل حجور التي تخوض مواجهات مع الميليشيات.