اعترضت التابعة للدفاعات الجوية الملكية السعودية قبل قليل صاروخ باليستي في سماء مدينة خميس مشيط الواقعة جنوب المملكة. وقالت مصادر سعودية ان الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي اطلقته ميليشيا الحوثي الايرانية من الاراضي اليمنية دون حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات .

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. القوات السعودية تعترض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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