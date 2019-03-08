القبض على مدير مكتب هيئة الأراضي في حضرموت

القت قوة تابعة للنخبة الحضرمية اليوم الخميس، على مدير مكتب هيئة الأراضي السابق المهندس عمر علي نعمان، بناءً على توجيهات النائب العام.
وأفادت مصادر انه تم القبض على النعماني، عقب إقالته من منصبه بقرار محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني.
وأكدت المصادر أن قوات النخبة قامت بإحتجاز مدير مكتب الأراضي بعد تلقيها معلومات تفيذ بنيته للهروب.
وكان النائب العام د. علي الأعوش، قد وجه بإحالة النعماني للتحقيق بتهمة العبث بأراضي وعقارات الدولة والمواطنين.
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