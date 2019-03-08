يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم "الخليج 365" خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الجمعة 8/3/2019 في اليمن؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8/3/2019 على اليمن:-
حالة الطقس اليوم في اليمن:
إب 15°
آل لوهاياه 26°
الجراحي 25°
الحديدة 25°
الروضة 12°
الشيخ عثمان 27°
الضالع 19°
الماراويه 25°
المكلا 23°
المنصورية 22°
الهاوها 26°
باجيل 23°
بيت الفقيه 22°
تعز 18°
ذمار 12°
زنجبار 26°
صعدة 13°
صنعاء 12°
عدن 27°
عمران 10°
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 8/3/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.