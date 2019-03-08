شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى ومواجهات بالصواريخ والقذائف واحراق مدرعات وفوضى عارمة .. (اخر المستجدات من عدن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت تقارير اعلامية جنوبية بوفاة أحد جنود قوات الأمن بعدن متأثرا بإصابته في مواجهات مع مسلحين رفضوا فتح الطرق المغلقة من قبلهم بالعاصمة الجنوبية عدن، في حين أصيب قرابة 5 من قوات الحزام الأمني 4 من المسلحين بمديريتي خور مكسر والمعلا..

ونقلت مصادر محلية وشهود عيان "أن عدد من الأطقم العسكرية والمدرعات أحرقت في خور مكسر".

وأوضحت المصادر أن المسلحين اطلقوا قذائف ار بي جي على قوات من الحزام الامني حاولت تعزيز واسناد قوات أخرى تعرضت لهجوم فجر الخميس بخور مكسر بعد رفضها تمكين قوات الامن من فتح الطرق المغلقة من قبل محتجين يقولون أنهم يطالبون بتسليم جنود محسوبين على قوات أمنية متهمين بقتل شاهد في جريمة اغتصاب وقتل طفل بالمعلا بينما يتهمهم الكثير باستغلال القضية لتخريب وقطع الطرق وتعطيل اعمال الناس وتكدير السلم والامن المجتمعي.

وأكدت المصادر أن مسلحين بخور مكسر هاجموا قوات الأمن بأسلحة ورشاشات مختلفة بينها قاذفات "ار بي جي" بعد أن حاولت قوات الامن فجر اليوم فتح الطريق الرئيسي بخورمكسر والمعلا وسط استمرار تصاعد الاحتجاجات والمطالبات بتسليم المتهمين بقتل الشاب رأفت دنبع بالمعلا وتواصل اعمال الفوضى وقطع الطرق واحراق الاطارات الحارقة قبل أن يتطور الموقف بخور مكسر اى مواجهات بالاسلحة المختلفة طوال ليلة الاربعاء