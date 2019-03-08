شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة مروعة تهز صنعاء.. مسلح يقتحم ورشة ويقتل عمه و4 آخرين وإصابة عدد من العُمال والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في حادثة هزت شمال صنعاء، قُتل وأصيب 9 مواطنين، مساء الخميس 7 مارس /آذار 2019، برصاص مسلح في ظروف غامضة وفوضى أمنية تشهدها العاصمة المحتلة من قبل الحوثيين.
وبينت مصادر لوسائل اعلام محلية، أن مسلحاً دخل إحدى ورش الألمنيوم بشارع التلفزيون وقام بإطلاق النار صوب جميع العمال ومن كانوا بالورشة التابعة لعمه، وهو من أبناء محافظة عمران.
ووفق المصادر، فإن نيران المسلح أدت إلى مقتل عمه و3 آخرين من أسرة الجاني وخامس من منطقة الحيمة، فضلا عن إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة أحدهم من أبناء محافظة إب ويدعى "محمد فيصل معزب".
ولم ترد تفاصيل حول الدوافع التي كانت وراء إقدام هذا المسلح على اقتحام الورشة ومباشرة إطلاق النار على من بداخلها.
وتأتي هذه الحادثة وسط انفلات أمني تشهده المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي وانتشار كثيف للمسلحين.
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