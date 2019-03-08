شكرا لقرائتكم خبر عن خلافاً لجميع ما نُشر.. قناة المسيرة الحوثية تصدم جميع انصارها وتعلن قبل قليل هذه الخبر العسكري من قلب العبيسة في حجور..شاهد ماورد فيه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة المسيرة خبرا عاجل مفاده ان عناصر تابعة للعدوان حسب صياغتها الخبرية أستهدفت سيارة في سوق العبيسة.
وجاء هذا الخبر بعد ان أعلنت وزارة الداخلية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي إستكمال السيطرة على العبيسة في حجور، عبر بيان أصدرته اليوم الخميس 7مارس.
وبحسب مراقبون فأن التناقض الحوثي أثبت انه لم يسيطر بعد على العبيسة.
وقال الإعلامي في قناة اليمن اليوم عبدالله السنامي في حسابه بالفيسبوك أن المسيرة كذبت وزارة الداخلية الحوثية، وهو مايثبت ان مقاومة حجور ماتزال صامدة في وجه الة المليشيات.
يذكر ان اليوم هو 44 يوما من الحملة العسكرية الواسعة التي شنتها مليشيات الحوثي على حجور بمحافظة حجة ولم تستطيع تحقيق اي تقدم حتى الان.
كانت هذه تفاصيل خبر خلافاً لجميع ما نُشر.. قناة المسيرة الحوثية تصدم جميع انصارها وتعلن قبل قليل هذه الخبر العسكري من قلب العبيسة في حجور..شاهد ماورد فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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