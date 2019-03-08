شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء جواس يغادر عدن ويدلي بتصريح في غاية الوضوح ماذا قال! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر اللواء ثابت جواس صورة على حائطه بتويتر قال فيها ‏لحظة مغادرتنا مطار عدن متجهين الى القاهرة للمشاركة في الائتلاف الجنوبي الموالي للشرعية والتحالف والرافض المساس بسيادة اليمن وكرامتها دعواتكم لنا بالتوفيق

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