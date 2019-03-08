شكرا لقرائتكم خبر عن عسكر زعيل يفجر مفاجاه مدوية : ضغوط جديدة تدفع الشرعية لخلط كل الاوراق مقابل معركة حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عضو الفريق الحكومي التفاوضي، العميد عسكر زعيل، إن الجانب الحكومي ملتزم حتى اللحظة بكل إجراءات تنفيذ اتفاق الحديدة.

وأشار في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر، إلى أن ما يتم من عرقلة من قبل الحوثيين لكل الإجراءات سيدفع حتما إلى انهياره وتفاقم الوضع.

وطالب "زعيل"، الأمم المتحدة بفرض أمر واقع وإلزام الحوثيين بتنفيذ الاتفاق، مضيفا: "على الامم المتحدة ان تعي أننا تعاطينا مع كل الاجراءات وقدمنا كل مابوسعنا حكومة وتحالف وتماشينا مع كل مقترحاتهم حرصا منا على سلام يفضي إلى حل وينهي المعاناة، ولكن لن نقبل أن تتوقف معركة الحديدة مقابل فتح الحوثي لمعركة حجور فهذا إجحاف سيدفعنا الى خلط كل الاوراق مقابل معركة حجور عاجلا".