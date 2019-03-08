الحكومة تثلج صدور "اليمنيين" بهذا الخبر السار والذي لطالما انتضروة منذ بداية الحرب .. شــاهد

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عدن - ياسمين التهامي - دشن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم مشروع الاستجابة التكاملية متعدد القطاعات الهادف الى تحسين ظروف النازحين والمجتمعات المضيفة لهم في المحافظة.

ويستهدف المشروع الممول من منظمة اليونيسيف 258 ألف مستفيد في مديريات مدينة مأرب، مأرب الوادي، حريب ،صرواح ، مجزر، رغوان ومدغل بتكلفة ثلاثة ملايين دولار.

ويشمل انشطة وخدمات متعددة في مجالات المياه والاصحاح البيئي والصحة ومعالجة سوء التغذية وحماية الطفل والحماية القائم على النوع الاجتماعي ودورات تأهيل وتقديم خدمات الدعم النفسي للنازحين في المديريات المستهدفة.

وخلال التدشين الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ، اشاد المحافظ بتدخلات منظمة اليونيسيف وما تقدمه من مشاريع انسانية واغاثية عاجلة تهدف لمساعدة النازحين والمجتمع المضيف في المحافظة.

ولفت الى وجود اختلالات واخطاء كبيرة في عمل بعض المنظمات وتقصير متعمد في اداء واجبها الانساني مما أثر سلبا على النازحين وضاعف من معاناتهم ...مؤكدا ان السلطة المحلية ستوقف نشاط مثل هذه المنظمات وتسحب تراخيصها وسيتم محاسبتها عبر المؤسسات القانونية المختصة اذا لم تصحح مسارها.

داعيا كافة المنظمات المحلية و الدولية الى ان تحذو حذو منظمة اليونسيف في اعتماد مشاريع خدمية لها أثر ايجابي ملموس في حياة الناس وانتهاج الشفافية في اختيار المشاريع التي تلمس احتياجات النازحين والمجتمعات المضيفة وتسهم في التخفيف من معاناتهم .

ومن جانبه أوضح ضابط الصحة والتغذية في مكتب منظمة اليونسيف بصنعاء فهيم الحاج أن المنظمة تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع الصحية الضرورية بالشراكة مع مكتب الصحة بهدف تشغيل90% من المرافق الصحية بالمحافظة بعد تأهيل كوادرها وتزويدها بالادوية والمستلزمات الطبية الكافية لتشغيلها.