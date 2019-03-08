مصادر: الحوثي يختطف عروس ووالدها بيوم زفافها في ذمار

قالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية اختطفت صباح اليوم الخميس 7 مارس 2019، عروس ووالدها بمديرية المنار شمال غرب محافظة ذمار.

وأوضحت المصادر، وفقًا لوكالة 2 ديسمبر التابعة للمقاومة الوطنية، إن مسلحي المليشيات الحوثية داهمت قرية متع على متن أطقم عسكرية بقيادة المدعو "زيد المؤيد"، وقاموا باقتياد الفتاه العروس "نجوى عبد الله المؤيد" البالغة من العمر ١٨ عامًا، ووالدها " عبد الله محمد المؤيد" إلى سجن إدارة أمن المديربة، بسبب قبولها بالزواج من أحد أبناء المنطقة الذي لا ينتمي إلى سلالتها الهاشمية.

وأفادت المصادر أن الحوثيين اختطفوا إلى جوارهم ابن عاقل المنطقة "على على محمد بهرم" بعد محاولتهم لاختطاف والده، بسبب قبوله أجري عقد الزواج للعروسين، لكن ابنه أصر ألا يذهب والده معهم وذهب هو بدلًا عنه.

وذكرت المصادر أن الفتاة كانت متزوجة من شخص أخر يدعى "موسى السلامي" قتل قبل ما يقارب العامان في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء في صفوف الحوثيين.

يشار إلى أن منظمة محل وهي منظمة شمول للإعلام وحقوق الإنسان رصدت 712 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في محافظة ذمار خلال العام الماضي 2018م.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي، إن الانتهاكات تنوعت بين القتل خارج القانون، والإصابة بجروح، والتعذيب والاختطاف والاخفاء القسري، والاعتداء على ممتلكات خاصة وعامة، واقتحام منازل واحتلالها ونهبها كذلك اقتحام مساجد ودور عبادة وتقويض مؤسسات الدولة.

وأوضح التقرير أن راصدي منظمة "شمول" تحققو من وقوع (321) انتهاك بحق السلامة، و(67) اعتداء على ممتلكات خاصة، و(13) اعتداء على ممتلكات عامة وتقويض لمؤسسات الدولة، و(311) انتهاك عامًا.