تسريب معلومات خطيرة حول وصول تعزيزات إيرانية إلى حجور حجة

أكدت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، أن إيران أرسلت ميليشيات جديدة إلى اليمن تخضع مباشرة لقيادة الحرس الثوري الإيراني لمساندة ميليشيات الحوثي المدعومة منها، بعد فشلها في حسم المعارك في حجور بحجة على مدى أكثر من شهر ونصف.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات تم تهريبها عبر حدود دولة خليجية ترتبط مع اليمن بحدود بحرية وبرية كبيرة وانه تم تهريبهم على دفعات وجمعات متفرقة ومتنكرة إلى داخل اليمن وانه تم تجميعهم في إحدى المحافظات اليمنية الصحراوية قبل نقلهم إلى معسكر سري في عمران القريبة من حجة.

وأوضحت المصادر انه يتم حاليا الترتيب لنقلهم للمشاركة في حسم المعارك في حجور وحرض بحجة التي فشلت فيها الميليشيات بحسم المعركة ضد قبائل المنطقة حتى لا تتحول مقاومة حجور إلى نموذج ومنطلقا ودافعا للقبائل اليمنية الأخرى في الانتفاضة ضد الحوثيين، لافتة إلى ان الميليشيات الجديدة تضم عناصر من الحشد الشعبي العراقي إلى جانب إيرانيين متشددين للمذهب الشيعي ويتبعون قيادة الحرس الثوري الإيراني مباشرة وسيتم الدفع نحو الحديدة بعد حجة.