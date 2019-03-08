عاجل.. وفاة العلامة اليمني سليمان الأهدل في مكة المكرمة

توفي مساء اليوم في مكة المكرمة العلامة اليمني سليمان الأهدل، عضو جمعية علماء اليمن.

وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في بيان نعي باسم الوزارة " أن اليمن فقدت عالما كبيرا ومصلحًا اجتماعيًا كرس حياته في تدريس العلوم الشرعية والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين.

وأشار البيان إلى مناقب الفقيد وإسهاماته الدعوية ونشاطه الفكري وإهتمامه بتعليم الأجيال، والفتوى، كما عُرف عن الفقيد تواضعه الجم وقُربه من الناس وخدمته لهم.

وعبرت وزارة الأوقاف والإرشاد عن تعازيها ومواساتها بهذا المصاب الأليم لأسرته وطلابه وكافة أبناء الشعب اليمني. سائلة الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان.