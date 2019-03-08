توفي مساء اليوم في مكة المكرمة العلامة اليمني سليمان الأهدل، عضو جمعية علماء اليمن.
وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في بيان نعي باسم الوزارة " أن اليمن فقدت عالما كبيرا ومصلحًا اجتماعيًا كرس حياته في تدريس العلوم الشرعية والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين.
وأشار البيان إلى مناقب الفقيد وإسهاماته الدعوية ونشاطه الفكري وإهتمامه بتعليم الأجيال، والفتوى، كما عُرف عن الفقيد تواضعه الجم وقُربه من الناس وخدمته لهم.
وعبرت وزارة الأوقاف والإرشاد عن تعازيها ومواساتها بهذا المصاب الأليم لأسرته وطلابه وكافة أبناء الشعب اليمني. سائلة الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وفاة العلامة اليمني سليمان الأهدل في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.