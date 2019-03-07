شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: هذه هي أقدم شركات الطيران في العالم حاليًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يوافق أكتوبر المقبل مرور مئة عام على منح ملكة هولندا فيلهامينا لقب “ملكية” لشركة طيران صغيرة رائدة على وشك التأسيس آنذاك. وتطورت “كوننكليكخ لوختفارتس ماتسخاباي” المعروفة باسم “كيه.إل.إم” (KLM ) لتصبح واحدة من أكبر شركات الطيران في أوروبا، وعلامة بارزة في صناعة الطيران. واحتلت الشركة التي تعرف بعلامة التاج الواضحة على طائراتها قائمة نشرتها شبكة (سي.إن.إن) بأقدم شركات الطيران العاملة في الوقت الراهن تلتها “أفيانكا” الكولومبية وكانتاس الاسترالية.

1- كيه.إل.إم:تأسست كيه.إل.إم في عام 1919، وأطلقت أولى رحلاتها في العام التالي، ونقلت 34.2 مليون راكب في 2018.

2- أفيانكا:الناقلة الوطنية في كولومبيا، وقد تأسست وأطلقت أولى رحلاتها في عام 1919، ونقلت 30.5 مليون شخص في العام الماضي.

3- كانتاس الاسترالية:تأسست شركة كانتاس الاسترالية في عام 1920، ونقلت 55.3 مليون شخص في العام الماضي.

4- ايروفلوت:كانت إيروفلوت الروسية أكبر شركة في العالم خلال الحقبة السوفيتية، وقد تأسست في عام 1923، ونقلت 55.7 مليون راكب في 2018.

5- الخطوط الجوية التشيكية:الخطوط التشيكيةCSA هي الناقلة الوطنية لجمهورية التشيك، وتأسست في عام 1923، ونقلت 2.9 مليون راكب في 2018.

6- شركة فين إير Finnair:تملك الحكومة الفنلندية 55.8 بالمئة في Finnair، ويعود تأسيس الشركة لعام 1923، وقد نقلت 13.2 مليون شخص في 2017.

7- دلتا إيرلاينز:أقدم شركة طيران عاملة بالولايات المتحدة، وتأسست في عام 1924 ونقلت 192.5 مليون شخص في 2018.

8- طيران طاجيك Tajik Air:تأسست الشركة في عام 1924، ونجت من الحرب العالمية الأولى ومن تفكك الاتحاد السوفيتي لكنها لم تنج من الاضطرابات المالية في السنوات الأخيرة وأوقفت عملياتها في يناير 2019 بعدما نقلت 356 ألفا فقط في 2017.

9- طيران صربيا:تأسست في عام 1929، ونقلت نحو 2.6 مليون راكب في 2017.

10- أيبيريا الإسبانية:تأسست عام 1927، ونقلت نحو 55 مليون راكب في عام 2017.