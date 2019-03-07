شكرا لقرائتكم خبر عن اخر تحديث مفاجئ للمواطنين بهذا السعر الدولار والريال السعودي (قائمة الأسعار المحدثة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحديث لأسعار العملات الأجنبية أمام صرف الريال اليمني لدى منشئات الصرافة مساء اليوم الخميس 7 مارس 2019م.

الدولار شراء 587 البيع 590 ريال. السعودي شراء 155 البيع 156 ريال.

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