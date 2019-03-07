شكرا لقرائتكم خبر عن في أول موقف لقائد عسكري بارز حيال حجور: اللواء القوسي يدعو لهذا الأمر الهام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا اللواء الركن محمدبن عبدالله القوسي إلى اتخاذ خطوات عاجلة من أجل فك الحصار ونصرة الأبطال في كشر حجور الذين يدحرون العدوان الحوثي الإيراني.



وقال اللواء القوسي أبناء حجور اختاروا طريق النضال ضد العدوان الحوثي الإيراني الغاشم واذاقوه المر طوال خمسين يوما وهم بحاجة اليوم إلى سرعة إتخاذ موقف تاريخي ووطني يتمثل بدعمهم بوحدات عسكرية قتالية لفك الحصار عنهم وعدم تركهم وحيدين في مواجهة مليشيات العدوان الحوثي التي تحاصرهم وتلقي فوق رؤوس الأطفال والنساء مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية.

واضاف اللواء الركن محمدبن عبدالله القوسي: لا يجب التفرجة على حجور بدون دعم حقيقي بوحدات عسكرية تفك عنهم الحصار وتلتحم بالأبطال الأشاووس الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في وجه آلة الموت والإرهاب السلالية الحوثية الفارسية.

مؤكدا بأنه على ثقة بقيام المعنيين بسرعة تلبية داعي الواجب الوطني والقانوني والإنساني لنصرة حجور وفك الحصار عنها عاجلا لا آجلا.

واشاد اللواء القوسي بالدور الكبير الذي لعبه ويلعبه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية والامارات العربية المتحدة ودمهما الصادق لكل الشرفاء الذبن يتصدون لمليشيات العدوان الحوثية الإيرانية.

معتبرا ما قام ويقوم به أبناء كشر وحجور عموما منذُ خمسين يوما بأنه إعجاز يرفع رأس كل يمني ويؤكد بأن أبناء هذه المنطقة صنّاع إنتصارات وعشاق أمجاد يفخر بهم كل يمني مؤمن بالحرية وبثورتيّ 26 سبتمبر 14 أكتوبر وبحق اليمنيين في العيش بكرامة وعزة في أرضهم.

يذكر بأن أبناء حجور يواجهون قطعان الحوثية منذُ خمسين يوما لقنوها خلالها دروسا قاسية ورفعوا منسوبةالأمل لدى اليمنيين في الخلاص من هذا والسرطان الحوثي العنصري الذي واجهته حجور بإباء وشجاعة رغم امكانياتهم البسيطة مقارنة بامكانيات العدوان الحوثي الذي سرق أسلحة الدولة.