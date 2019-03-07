شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: ماذا فعلت عاملة بمحطة وقود عندما هرب صاحب السيارة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا مقطع فيديو نشرته شرطة لندن، يظهر عاملة بمحطة وقود كادت تفقد حياتها عندما حاولت منع أحد السائقين من المغادرة قبل سداد قيمة الوقود.
وأظهر المقطع المتداول العاملة وقد تعلقت بالسيارة التي انطلقت بسرعة عالية، وسحبتها معها لعدة أمتار قبل أن تسقط أرضاً.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الحادث وقع في محطة للتزود في لندن، وتحاول الشرطة الوصول إلى لص الوقود الذي ظهر في مقطع الفيديو مرتدياً قميصاً أزرق.
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